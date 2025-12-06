Este fin de semana juegan Central y Juventud: entradas, horarios y más

El clásico salteño entre Central Norte y Juventud Antoniana modificó su horario y finalmente se disputará este domingo a las 16:30, media hora antes de lo previsto.

Así lo confirmó Juan Carlos Segura, presidente del “Santo”, quien explicó que el adelanto busca evitar la superposición con la semifinal entre Boca y Racing, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La decisión apunta a que los hinchas puedan disfrutar ambos encuentros sin contratiempos: primero el clásico local en el Martearena y luego el partido del fútbol grande.

Entradas

La dirigencia informó además que las entradas ya están disponibles de manera online y tendrán dos únicos valores: