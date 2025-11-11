¡Welcome to Salta! Para atender extranjeros, puesteros del Mercado San Miguel estudian inglés

11/11/2025
Con la temporada de verano en el horizonte y Salta consolidándose como un atractivo destino para visitantes de todo el mundo, los puesteros del tradicional Mercado San Miguel han decidido capacitarse para ofrecer una mejor recepción a los turistas extranjeros.

¿What it is? ¿Qué es esto? Ocurre que, gracias a la "escuelita" interna del mercado, los vendedores están asistiendo a clases de inglés, una herramienta clave para mejorar la comunicación, ampliar sus oportunidades de venta y fortalecer la identidad local de cara al mundo.

La iniciativa de capacitación ha sido muy bien recibida por los comerciantes. Una vendedora de tejidos y artesanías, rodeada de ruanas y chales de lana de llama, expresó su agradecimiento: "Gracias a la escuelita que tenemos acá dentro del mercado estamos recibiendo clases de inglés, y eso nos ayuda un montón para saludar, compartir e intercambiar con los turistas", manifestó a FM Aries.

Las clases se centran en brindar herramientas prácticas para la atención diaria. La comerciante explicó: "Nos enseñan cosas básicas como los precios o los buenos días, y eso nos da más confianza para atenderlos mejor. Estamos muy agradecidos al Ministerio y al mercado por darnos esta posibilidad". Esta preparación es vital, ya que tanto ella como otros vendedores coinciden en que el turismo internacional está regresando y las herramientas aprendidas ayudan significativamente en el trato con los visitantes.

Además de la capacitación en idiomas, el espacio educativo interno también se enfoca en mantener vivas las costumbres salteñas: Los puesteros aprovechan el lugar para aprender a elaborar recetas autóctonas, como empanadillas y pan de Navidad. La escuela, que ha enfrentado desafíos como la pérdida de pupitres y pizarrones donados, sigue activa y es considerada un motor de dignidad y tradición para los comerciantes.

Mientras se preparan para la llegada de más visitantes, los puesteros exponen con orgullo la variedad y calidad de su mercadería. Por ejemplo, en el rubro de productos regionales, los ponchos salteños se encuentran en un rango de precios que va desde $25.000 hasta $55.000, mientras que las fajas tradicionales se venden desde $8.000. Los comerciantes se sienten optimistas y orgullosos de ver cómo el mercado "sigue creciendo, con la misma esencia de siempre, pero mirando al futuro".

