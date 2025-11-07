Mercado San Miguel: "Antes teníamos una desregularización total"

En Sin Vueltas, la directora de la Unidad de Administración de Mercados Municipales y Mercadito, María Figallo, afirmó que en la actualidad los puesteros están trabajando todos días saliendo adelante con el apoyo de la Municipalidad a un año de la tragedia.

En la actualidad se terminó la parte dura de la obra que incluye vigas, viguetas y casetado. “Es toda la parte más gris y más dura de la obra y ya después se empieza una parte más linda y más entretenida que es una cuestión más estética, pero no tan estructural” detalló en relación a los trabajos.

Figallo detalló que los trabajos se realizarán en tres etapas, que si bien afecta a un gran número de puesteros se avanza en una zona con grandes daños estructurales. Sin embargo, aclaró que el Mercado sigue trabajando.

El plazo de obra es de 540 días, lo que prevé una refuncionalización integral donde la primera parte de los trabajos tiene un plazo de obras se aproximadamente un año. “No puedo dar una fecha exacta, pero básicamente porque no quiero comprometer expectativas de sobre primero de los puesteros y segundo de los salteños. El compromiso es efectivamente que la obra total dure 540 días” detalló.

Figallo aseguró que habrá "un mercado identitario, moderno, transparente y dinámico, que responda a las necesidades de los salteños”. “Antes teníamos una desregulación total”, reconoció.

Según explicó, el objetivo es que el nuevo espacio sea “mucho más convocante, no solo un lugar de paso”, sino un punto de encuentro con identidad local. “Va a haber mucho más control, pero también más oportunidades para los puesteros”, afirmó.

Sobre las condiciones de funcionamiento, destacó que el nuevo mercado “tiene que estar más ordenado, por la seguridad de los puesteros, del visitante y del producto que ofrecemos”. Además, confirmó que “el canon se mantuvo entre 200.000 y 300.000 pesos, sosteniendo los precios históricos”.

Finalmente, resumió la visión general del proyecto: “Queremos que el mercado San Miguel sea una experiencia: colorido, ordenado, transparente y con precios honestos”.