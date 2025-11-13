¡Delincuentes violentos! Iba en moto, lo atacaron con un palo y le fracturaron su cráneo

Un gravísimo episodio de violencia sacude a Embarcación, luego de que un joven identificado como Yonathan, fuera víctima de un violento asalto, siendo atacado con un palo mientras circulaba en su motocicleta por la avenida Buenos Aires, lo que le provocó la caída del rodado y heridas severas, que obligaron a su traslado de urgencia a Orán y posteriormente a Salta Capital.

El caso tomó conocimiento público a través de un desgarrador posteo en redes sociales realizado por la familia, quienes solicitaron desesperadamente la colaboración de la comunidad.

Según el medio UVC Canal 10, en la publicación, un familiar relató los detalles del ataque y la delicada situación de salud del damnificado, pidiendo cualquier información útil para identificar al o los agresores.

El hecho ocurrió durante la madrugada, luego de que Yonathan compartiera un momento con sus amigos. Mientras se dirigía a su casa en moto por la avenida Buenos Aires, "siente un fuerte golpe en la cabeza (palo) y cae de la moto", siendo atacado inmediatamente después y despojado de sus pertenencias.

Tras el violento golpe y la caída, los delincuentes lo golpearon y lo dejaron "semi inconciente" en el lugar. Le sustrajeron sus cosas personales, incluyendo su celular, billetera, DNI y dinero en efectivo. El joven logró levantarse y caminar unos metros, llevando consigo la moto, pero no pudo avanzar mucho más antes de caer sentado.

La situación fue advertida por personal policial que se acercó al lugar y asistió a la víctima, trasladándola al hospital local. Sin embargo, su estado de salud empeoró rápidamente. Horas más tarde, la familia fue notificada de que debía ser derivado a Orán. Actualmente, el joven está siendo trasladado a Salta Capital debido a la gravedad de las lesiones.

La familia ha hecho un llamado urgente a la solidaridad de los vecinos: "queremos saber si alguna persona pudo ver la situación para asi establecer la denuncia correspondiente", expresaron. El objetivo principal es obtener testigos que ayuden a la Justicia a dar con los responsables de este violento y casi fatal asalto.

El damnificado presenta una fractura de cráneo y sangrado del oído.