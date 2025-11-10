Más de 30 personas hospitalizadas por accidentes el fin de semana, casi todos motociclistas

El Programa de Emergencias del Hospital San Bernardo informó que durante el último fin de semana —entre el 7 y el 10 de noviembre— se registraron 740 atenciones en la Guardia del nosocomio capitalino.

Del total, 613 pacientes fueron ambulatorios, 91 correspondieron a accidentes y 36 derivaciones de otros centros de salud. Además, 166 personas requirieron hospitalización por la gravedad de sus cuadros.

En cuanto a los accidentes de tránsito, el hospital asistió a 36 personas involucradas en distintos siniestros viales:

31 motociclistas

1 peatón

1 automovilista

2 ciclistas

1 pasajero de transporte público

Los registros abarcan el período comprendido entre el viernes a las 8 de la mañana y el lunes a las 8, según informó la Dirección del Programa de Emergencias del hospital.

El Hospital San Bernardo continúa siendo el principal centro de referencia de urgencias y emergencias en el norte del país, recibiendo diariamente pacientes de toda la provincia y de jurisdicciones vecinas.