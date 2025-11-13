Perdón de rodillas e insólita excusa: la víctima del ladrón linchado relató todo lo que pasó

La joven asaltada contó cuál fue la actitud del delincuente después de ser atrapado por los vecinos. “No le paraban de pegar”, destacó la joven.

La joven asaltada contó cuál fue la actitud del delincuente después de ser atrapado por los vecinos. “No le paraban de pegar”, destacó la joven.

La tarde del jueves en Nueva Córdoba estuvo marcada por una escena tan violenta como inesperada: un motochorro terminó de rodillas, pidiendo perdón, después de que un grupo de vecinos lo interceptara y golpeara tras arrebatarle el celular a una joven en Obispo Oro al 400.

Así lo relató Martina, la víctima del suceso en diálogo con Telenoche. “Saqué el celular cinco segundos, se subió a la vereda con la moto y me sacó el celular. Yo empecé a correr como desquiciada y lo tiraron de la moto”, contó.

“Nueva Cordoba”:

Porque lincharon al “Fantasma de la Titán”, un opaco del orto que venía afanándole al pueblo en moto hace tiempo pic.twitter.com/J0vV71C2io — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) November 14, 2025



La joven detalló que los vecinos no solo frenaron al motochoro sino que lo redujeron en plena calle. Incluso, trabajadores de una obra cercana salieron a tirarle escombros y golpearlo.

“En un momento el tipo se arrodilló a pedirme perdón porque no le paraban de pegar. La gente estaba toda indignada”, agregó.

A pesar de la violencia del episodio, Martina aseguró que el ladrón salió prácticamente ileso, con apenas un corte en el labio.

Por otro lado, destacó la insólita excusa que recibió del delincuente. “Cuando llegué le pedí el celular, lo tenía aún en el bolsillo y me dijo: ‘Perdón, pensé que eras mi prima’. ¿Desde cuándo se les roba a los primos también?”, subrayó.

Un dato a tener en cuenta es que el delincuente fue rápidamente reconocido por los presentes como el “ladrón de la Titán Negra”, un motochorro que en las últimas semanas se había viralizado en redes sociales por una serie de robos relámpago en la avenida Chacabuco, donde subía a la vereda con su moto, arrebataba celulares y escapaba entre autos y colectivos.

“Lo bueno de todo esto es que nadie dijo ‘ay, pobre, le robaron y no hicieron nada’. Siento que se generó comunidad y que la gente actuó bien”, cerró Martina. /El Doce