Salomé lucha contra el cáncer y necesita ayuda urgente para llegar al Garrahan

Salomé Evangelina fue diagnosticada a los 6 años con cáncer de tiroides, una enfermedad que hizo metástasis en sus pulmones por lo que desde ese entonces esta con una traqueotomía.

Hoy la pequeña de General Mosconi, tiene 11 años y su familia pide desesperadamente ayuda para poder estar el martes en el Garrahan, ya que fue derivada desde el Hospital Materno Infantil a este instituto tras descubrirle nódulos nuevamente en el cuello.

Fernando López, padre de Salomé, comentó a InformateSalta que, tras la aparición de los nódulos en el cuello, donde comenzó el cáncer, los médicos consideraron la derivación para ver el comportamiento de los nódulos.

“El 28 de octubre se comunica el médico cabecera y nos dijo que el turno ya está para Salomé, es el martes 18 de noviembre, él dice hagan los papeles para enviar a la obra social”, el viernes de la semana pasada, tras varios intentos de establecer diálogo, Fernando pudo comunicarse con el número de la Obra Social Osfe – Visitar, donde una gestora le dijo que no se encontraban en condiciones de afrontar esos gastos.

El problema de la familia hoy, a pesar de haber realizado los trámites correspondientes y haber esperado los tiempos que le solicitaban, es que no cuentan con la asistencia de la obra social: “Lamento decirles que no le vamos a poder brindar el traslado que piden” le contestaron.

Tras esta respuesta se dirigió a la Defensoría de Tartagal para realizar una presentación, pero le respondieron que no les daban los tiempos para hacer ese trámite, pero se dispusieron a acelerarlos para poder avanzar: “Ellos mandaron el oficio el día martes, le dieron 48 hs., o sea hasta ayer, a la obra social para que se expida y no le dieron respuesta ni a ellos ni a mí, a cada hora entro a la aplicación o al correo y no hay nada de la obra social”.

“Nosotros estamos en Salta capital ahora porque nos hicieron llamar para hacerle los estudios preliminares a Salomé antes del viaje a Buenos Aires, se internó ayer al mediodía, hoy le dan el alta y quedamos libres para viajar, pero no tenemos ni un ticket” comentó angustiado, manifestó además que no saben el tiempo que deberán permanecer allá: “No sabemos cuánto tiempo nos vamos a demorar allá, a lo mejor la internen”.

Lo que necesitan hoy es el pasaje para su hija y su mujer hacia Buenos Aires y si bien necesitan para gastos de estadía y viáticos, hay un pedido desesperado: “Lo que queremos es llegar al Garrahan (…) nosotros nos damos vuelta allá”.

Con el turno cerca, no quieren perderlo, ya que no saben cuando podrán conseguir uno nuevamente.

Ahora el objetivo es estar el martes 18 a las 7 de la mañana en el Garrahan para acompañar a su pequeña en esta lucha: “Creo que hoy es el último día hábil para conseguir los pasajes, nosotros el lunes ya tenemos que estar allá en Buenos Aires para el martes”.

Para ayuda a Salomé pueden hacerlo por medio del alias: RocioL.997 , titular Lopez Adela Rocío o comunicarse con al 3873-578226 número de Fernando.