¡Ayudemos! Tiene 5 años, debe operarse del corazón en Bs.As. y sus papás no tienen trabajo

La comunidad salteña es invitada a mostrar su inmensa solidaridad para ayudar a Mateo, un niño de tan solo cinco años que necesita viajar de urgencia a Buenos Aires para someterse a una compleja intervención cardíaca, con su familia apelando a la colaboración de todos para costear el traslado y los gastos.

Mateo ha demostrado ser un verdadero luchador desde su nacimiento, pues a los cinco días de vida enfrentó su primera cirugía, y tiempo después tuvo que someterse a una delicada operación a corazón abierto. Lamentablemente, su salud ha vuelto a complicarse, y los nuevos estudios confirmaron la necesidad de una nueva intervención.

Su madre, Antonella Vilte, relató a FM Aries la preocupación que los llevó a realizar nuevos chequeos: "Hace poco se sentía mal, jugaba y se ponía muy morado, al hablar se agitaba un montón". Tras realizarle una resonancia cardíaca, los resultados determinaron la urgencia de un nuevo procedimiento, que requiere un cateterismo cardíaco.

Por esta razón, Mateo fue derivado al Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, donde debe presentarse el 12 de noviembre. Sin embargo, la familia, que reside en la zona sudeste de Salta capital, atraviesa por serios problemas económicos que impiden costear el viaje: "Nos quedamos los dos sin trabajo, el papá primer, y luego yo tuve que operarme de urgencia, no pude seguir trabajando", explicó Antonella.

La familia solicitó apoyo al asistente social y solo se les ofreció cubrir un acompañante. Antonella insiste en que por su propia cirugía reciente, no puede viajar sola. "Pedimos ayuda para que podamos viajar los tres: su papá, yo y Mateo", señaló, buscando garantizar que el niño pueda viajar acompañado por su entorno familiar primario en este difícil momento.

Quienes deseen sumarse a esta cadena de solidaridad y ayudar a Mateo a llegar a su operación, pueden hacerlo a través de una contribución económica mediante Mercado Pago al alias: Xiomara.mateo22 (a nombre de Elías Ezequiel Olarte). Para contactar directamente a la familia y ofrecer otro tipo de ayuda, se puede llamar al número 3874 434980.