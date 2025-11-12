Ayudemos a Samuel, tiene síndrome de West y necesita una medicación con urgencia

Selene busca despertar los corazones solidarios salteños para tenderle una mano a Samuel, un bebé de 6 meses que tiene varias complicaciones médicas que requieren de un remedio y dedicación exclusiva.

La joven, quien es amiga de la familia de Samuel, contó que: "Él es un bebé 6 mesino, que nació en enero con muchas complicaciones en Tartagal, en ese momento nunca se les hizo estudios extras si tenía alguna dificultad de algo. Estuvo internado como un mes. Tiene 10 meses".

Agregó que: "Hace un mes empezó con convulsiones en Tartagal, sus padres lo llevaron al hospital, lo tuvieron internado una semana, ahí lo sedaban. Le dan el alta pero con una medicación para las convulsiones pero sin un diagnóstico, necesitaba una tomografía, pero el hospital no cuenta con un tomógrafo por lo que Juntamos la plata para hacerlo de forma privada pero no se lo pudieron hacer porque no tenían anestesiólogo".

Angustiada, la mujer habló con el Materno Infantil y le dijeron que debía ser trasladado urgente a Salta. Este traslado finalmente se dio con la intervención de dos médicas que hacen cada tanto consultorio que lo derivaron a un Neurólogo, este profesional solicitó de inmediato su traslado a Salta.

"El dio el aviso urgente debían hacer el trasalado a Salta. Llega al Materno, le hacen todos los estudios y dan con que el bebé tiene síndrome de West, son espamos cerebrales. Es un síndrome bastante raro y por lo que investigamos no hay medicación. Eso hace que el bebé tenga epilépsia pero gracias a la medicación dejó de llorar. Lloraba 24 horas por las convulsiones leves que tenía constantemente. Ahora duerme".

A su vez, Samuel, presenta problemas digestivos: "El bebé presenta problemas en el estómago, en el hígado", además tiene retardo madurativo.

Ahora con el diagnóstico, esperan poder contar con la medicación que le permite controlar las epilepsias. Sumado a eso su mamá está instalada en Salta junto a su pequeña de 3 años. En Tartagal quedaron su marido con otros dos hijos adolescentes y cualquier ayuda es mucho.

"Si alguien quiere donar algo serían leche, pañales y ropa. Plata no y la medicación Sabril" 500 mg de vigabatrina, además estamos eperando que se le de la discapacidad" .

En cuanto a las donaciones pueden contactar a Selene, que es quien aloja por estas horas a Samuel y su mamá, al 3876319049 o Barrio Roberto Romero, zona Oeste, manzana 167, lote 17, calle Los Alpes.

Pañales talles G, ropa para Samuel como para 1 año, también para la nena de 3 añitos un talle 4 a 6. También leche cualquier tipo y un cochecito.