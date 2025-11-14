La China Suárez y Mauro Icardi juntos en el programa de Mario Pergolini

En las últimas horas, Pepe Ochoa compartió en sus redes sociales la primera imagen de Eugenia “La China” Suárez durante la grabación de Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini y que se verá esta noche a las 22.30 por El Trece.

La publicación se volvió viral casi de inmediato, ya que la actriz no apareció sola: en la foto se la ve sentada junto a Mauro Icardi, generando un verdadero estallido en el mundo del espectáculo.

La postal, tomada en pleno estudio, muestra a la pareja muy tranquila en los sillones del set, mientras detrás se puede ver una gigantografía de la actriz.

Con sarcasmo, Ochoa escribió: “Claro que sí. Choluleadísimos”. A lo que agregó: “Y sí… era cantado”, haciendo referencia a la presencia de Icardi en el programa, junto a La China.