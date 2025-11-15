Un detenido se sumó al festejo de cumpleaños dentro de una comisaría y el video se volvió viral

Redes Sociales15/11/2025
fcpreso

Un insólito momento registrado dentro de una comisaría santiagueña se volvió viral en redes sociales y en distintos portales locales. En pleno festejo de cumpleaños de un jefe policial, un detenido comenzó a cantar y aplaudir desde su celda, sumándose espontáneamente al “feliz cumpleaños” que entonaban los efectivos.

El episodio ocurrió en una dependencia policial de Santiago del Estero y quedó grabado en un video que rápidamente circuló por WhatsApp, Facebook, Instagram y TikTok. En las imágenes se observa a los agentes reunidos para saludar a un superior, cuando de fondo aparece la voz del detenido que acompaña el festejo, generando sorpresa y risas entre quienes estaban presentes.

Según medios locales, el momento fue breve, no afectó la actividad del servicio y no implicó incidentes. Sin embargo, la escena llamó la atención por el tono humorístico y espontáneo que tomó la situación, motivo por el cual se multiplicaron las reproducciones y comentarios en redes sociales.

El video, difundido inicialmente por portales santiagueños, ya suma miles de visualizaciones y continúa expandiéndose en plataformas sociales, donde usuarios destacaron la “situación surrealista” y lo describieron como uno de los episodios más peculiares ocurridos dentro de una comisaría en los últimos meses.

