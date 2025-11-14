Robó en un local del centro y quedó registrada por las cámaras

Un local de productos saludables ubicado en calle Santiago del Estero al 700, en pleno centro de Salta, difundió un video donde se ve claramente a una mujer robando mercadería.

Según informaron desde el comercio, las cámaras privadas de videovigilancia captaron el momento en que la mujer ingresa al negocio, se dirige a una góndola, toma un producto, lo envuelve en una bolsa y lo guarda dentro de un bolso, para luego retirarse con total naturalidad. Toda la secuencia quedó registrada con nitidez.

Tras revisar las grabaciones, los responsables del local decidieron hacer público el material para advertir a otros comerciantes y a la comunidad sobre este tipo de hechos. El video fue compartido a medios locales, donde se observa paso a paso cómo la mujer oculta el artículo antes de abandonar el lugar.

El comercio no descarta realizar la denuncia correspondiente.