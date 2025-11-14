Robó en un local del centro y quedó registrada por las cámaras

Sociedad14/11/2025
Robo

Un local de productos saludables ubicado en calle Santiago del Estero al 700, en pleno centro de Salta, difundió un video donde se ve claramente a una mujer robando mercadería.

don emilio persecusiónPersecución en B° Don Emilio: Los detenidos están acusados de robo calificado

Según informaron desde el comercio, las cámaras privadas de videovigilancia captaron el momento en que la mujer ingresa al negocio, se dirige a una góndola, toma un producto, lo envuelve en una bolsa y lo guarda dentro de un bolso, para luego retirarse con total naturalidad. Toda la secuencia quedó registrada con nitidez.

abuso sexual1“Busco chicas para limpieza”: Así fue el inicio del calvario de la menor captada por "Sugar Daddy"

Tras revisar las grabaciones, los responsables del local decidieron hacer público el material para advertir a otros comerciantes y a la comunidad sobre este tipo de hechos. El video fue compartido a medios locales, donde se observa paso a paso cómo la mujer oculta el artículo antes de abandonar el lugar.

El comercio no descarta realizar la denuncia correspondiente.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día