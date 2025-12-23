Un mal momento con final feliz: Le robaron la mochila a su hija, pero la recuperó

A través de las redes sociales Germán contó el mal momento que le tocó vivir con su hija.

Fue a comprar y en un descuido se llevaron la mochila de la pequeña. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad. Según puede verse en la secuencia una mujer arroja una campera sobre la mochila y luego se lleva todo.

Dentro del local hay muchas personas que están siendo atendidas, pero ella se va con la misma. Luego sale del local, y pone todo dentro del canasto de la bicicleta en la que se movilizaba.

El hombre pidió recuperar la mochila través de redes sociales mostrando cómo se llevaban a través de las cámaras. La repercusión fue buena, porque contó en redes que la misma había sido recuperada y devuelta a la niña.