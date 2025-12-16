Con una tarjetita de cumpleaños, celebró que hace dos meses el papá de su hija no paga la cuota alimentaria

A través de los grupos de Facebook, una mamá contó con una forma curiosa e irónica, cómo el padre de su hija, hace dos meses no pagaría la cuota alimentaria.

“Siempre trate de ser comprensiva de no hacer esto del escrache por qué su amenaza era que no iba a ver a Mía .. mí hija tiene solo 3 años .. y todos los días me pregunta por su papito” contó la mamá a través de las redes sociales con una tarjeta de invitación. La misma decía lo siguiente: “Cumple 2 meses, e invitamos a pagar la cuota de tu hija”.

“Espero que con esto sientas un poco de vergüenza”

En la imagen agrega: “te dejo el alias para que te pongas al día. Dirección, la casa que construí sola cuando no quisiste ayudarme porque iba a meter a mis machitos”.

En el posteo que se viralizó, agrega: “espero que con esto sientas un poco de vergüenza”.

Lo cierto, es que en Salta, hay un listado de nás de 1500 deudores alimentarios registrados, quienes no cumplen con sus deberes parentales. Al igual que la denunciante que usó la ironía para contar su caso, más de 1500 familias esperan que se cumplan con los derechos de los niños y niñas que están involucrados.

El registro incluyen tanto a hombres como mujeres que no están cumpliendo con la responsabilidad de padres o madres, en la crianzas de sus hijos. Salta, tiene ese registro público y puede visitarse en el siguiente link.