Su marido le era infiel de la manera más impensada

La infidelidad de una pareja puede descubrirse de muchas maneras: desde presenciar el encuentro con otra persona hasta encontrar mensajes extraños. Sin embargo, también hay otras formas que son insólitas y que se deben a la percepción de los pequeños detalles.

Así fue cómo una mujer confesó la impensada revelación que confirmó que su marido la engañaba con una amante. Su relato causó curiosidad entre los usuarios y se hizo viral rápidamente.

Ángeles Favela es una psicóloga mexicana que se dedica a promocionar la salud emocional en las redes sociales. Recientemente, participó en un podcast donde reveló el descubrimiento. “No supe qué hacer”, afirmó la desdichada.

Favela explicó que un día fue a entrenar a una pileta con su esposo. En cuanto se metieron al agua, el instructor le hizo una indicación a él y tuvo que ponerse de espaldas a ella. Ahí fue cuando la mujer se dio cuenta de algo que la hizo sospechar.

“Veo como unas cuatro rayas, como una espalda rasguñada con cuatro líneas”, describió. En ese momento, comenzaron a nadar y ella se quedó dudando acerca de lo que vio. “No podía dejar de pensar en eso”, confesó.

Ángeles se imaginó todos los escenarios posibles, aunque negaba lo evidente: “Pensaba una cantidad de barbaridades que ahora me veo a mí yo de ese momento y quiero ir a tirarme a la pileta para abrazarme”.

Luego de que la duda persistiera, la mujer se animó a preguntarle y la reacción del hombre fue de enojo. “No fue de perdón. Al contrario, era: ‘Estoy enojado porque me cachaste. Estoy enojado porque te diste cuenta de lo que estoy haciendo’”, contó.

A pesar de que la primera impresión frente al detalle que indicaba el engaño fue de negación, Favela se dio cuenta de la actitud de su marido. “No era la persona que aparentaba ser. Y ahí me di cuenta de que si yo dejaba pasar esto, ya no hay nada que no vaya a dejar pasar”, comentó.

Tras una larga discusión, la pareja se separó y ella se animó a contar su historia. El clip se hizo viral en TikTok y logró acumular casi dos millones de visualizaciones.

En los comentarios, varios usuarios aprovecharon para contar que pasaron por situaciones similares: “Mi ex estaba de vacaciones, él era militar. Me dijo: ‘Me llamaron a trabajar cuatro días’ y se fue. Luego, encontré su uniforme y botas abajo de la cama”, “Me pasó igual, mi ex también traía su espalda marcada”, “Yo también quisiera abrazarme cuando descubrí que tenía otra familia. Estaba destruida y debía continuar”. /TN