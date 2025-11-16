Los Pumas le ganaron a Escocia con una gran remontada

En un encuentro correspondiente al Torneo de las Seis Naciones, Argentina logró una victoria 33‑24 sobre Escocia, gracias a una segunda mitad de alto vuelo que dejó al público sin aliento. El partido, disputado en el estadio de la ciudad, se mantuvo equilibrado hasta el último minuto, con los escoceses tomando la delantera en los primeros compases, pero los Pumas dieron la vuelta al marcador con una sucesión de tries que culminaron en la victoria final.

Los primeros minutos de dominio escocés

A los 13 minutos, Jack Dempsey abrió el marcador para Escocia con un try que Finn Russell convirtió, dejando el 7‑0. Apenas quince minutos después, Ewan Ashman anotó el segundo ensayo escocés (28′) y Russell volvió a sumar la conversión (14‑0). El dominio continuó y, a los 44′, Ashman volvió a cruzar la línea de try, con la conversión de Russell que puso el 21‑0.

La reacción argentina

A los 57′, Julián Montoya rompió la sequía y anotó el primer try de los Pumas; Santiago Carreras acertó la conversión y el marcador se redujo a 21‑7. Apenas dos minutos después, Rodrigo Isgró aumentó la ventaja argentina (59′), aunque la patada de Carreras se desvió, dejando el 21‑12.



Escocia respondió con un penal de Finn Russell a los 64′, que acercó el marcador a 24‑12. Sin embargo, la ofensiva argentina no se detuvo. Pedro Rubiolo (69′) y Pablo (75′) –cuyo try fue revisado por el video‑asistente– pusieron el 24‑19 y 26‑24 respectivamente, con conversiones de Carreras que mantuvieron la diferencia en cuatro puntos.

El momento decisivo llegó a los 78 minutos, cuando Justo Piccardo escapó por la banda y anotó el quinto try argentino. Carreras, con una patada precisa, selló la conversión que dejó el 33‑24 definitivo.



Resumen del partido

- Argentina: 5 tries (Montoya, Isgró, Rubiolo, Pablo, Piccardo) y 4 conversiones (Carreras, 4 de 5).

- Escocia: 3 tries (Dempsey, Ashman ×2) y 3 conversiones (Russell) más un penal (Russell).