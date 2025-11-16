Boca le ganó 2 a 0 a Tigre y se quedó con el primer puesto del Grupo A

Boca le ganó 2 a 0 a Tigre y se quedó con el primer puesto del Grupo ADeportes16/11/2025
Boca, que viene de ganarle de punta a punta en el Superclásico a River, derrotó 2 a 0 Tigre y se adjudicó el Grupo A, en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Ayrton Costa rompió el cero a los 28 minutos del complemento.
⚽El ANTICIPO de AYRTON COSTA al centro de Paredes y es el 1-0 de BOCA a Tigre.pic.twitter.com/LDlOkzBiED— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 17, 2025
Ya en tiempo cumplido, el uruguayo Edinson Cavani amplió la cuenta mediante tiro penal.
GOOOOL DE BOCAAAA— David Ganga (@davidgangaf) November 17, 2025
Edinson Cavani de penal en su vuelta tras dos meses sin jugar pic.twitter.com/JEiPX4H6rL
El encuentro se disputó en el estadio La Bombonera, con el arbitraje de Darío Herrera.
Te puede interesar
Lo más visto