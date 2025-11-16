Boca le ganó 2 a 0 a Tigre y se quedó con el primer puesto del Grupo A

Boca, que viene de ganarle de punta a punta en el Superclásico a River, derrotó 2 a 0 Tigre y se adjudicó el Grupo A, en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Ayrton Costa rompió el cero a los 28 minutos del complemento.

⚽El ANTICIPO de AYRTON COSTA al centro de Paredes y es el 1-0 de BOCA a Tigre.pic.twitter.com/LDlOkzBiED — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 17, 2025

Ya en tiempo cumplido, el uruguayo Edinson Cavani amplió la cuenta mediante tiro penal.

GOOOOL DE BOCAAAA



Edinson Cavani de penal en su vuelta tras dos meses sin jugar pic.twitter.com/JEiPX4H6rL — David Ganga (@davidgangaf) November 17, 2025

El encuentro se disputó en el estadio La Bombonera, con el arbitraje de Darío Herrera.