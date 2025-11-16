Boca le ganó 2 a 0 a Tigre y se quedó con el primer puesto del Grupo A

Deportes16/11/2025
Boca

Boca, que viene de ganarle de punta a punta en el Superclásico a River, derrotó 2 a 0 Tigre y se adjudicó el Grupo A, en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Ayrton Costa rompió el cero a los 28 minutos del complemento.

