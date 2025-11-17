Fin de año "atípico" para los eventos: Cenas tardías y tarjetas hasta un 40% más caras que en junio

Se acerca fin de año y sí, ya empiezan las cenas, los festejos de fin de curso para los alumnos de 5° año, cenas coorporativas, empresariales y eventos de todo tipo.

Lo cierto es que lo más resonante para esta época son las cenas de egresados, pero InformateSalta quiso conocer si ya empezaron meses atrás como suele suceder año tras año, precios y otras cuestiones.

Marcela Rojas, dueña de un empresa de Técnica de Sonidos, confirmó que: "Este año comenzaron un poco tarde, comenzaron en noviembre. La semana pasada el fin de semana anterior empezaron".

Respecto a las empresariales dijo: "También han comenzado de a poco, no no como años anteriores que era como un boom, pero lo que menos es eso de las empresas".

Consultada por los motivos que llevaron a este atraso en la iniciación de eventos opinó: "El año pasado u otros años empezaban en octubre, esto pasa particularmente este año, 2025. Y se refiere a toda la situación que ha pasado en todo el año, digamos, la gente fue acomodándose, creo que hay otras prioridades antes que una cena".

En cuanto a los precios de las tarjetas dijo que: "Si vos en junio cerraba las tarjetas te salían 60.000 a 70. 000. Para los chicos de los promos creo que eran $50 mil. Claro, 10 000 pesos menos. A partir de agosto, octubre, según lo que viste que algunos algunos salones o hoteles se relevan con los costos de la Coca-Cola, con el kilo de carne, sino compré mi tarjeta en Junio hoy me sale $100 mil".