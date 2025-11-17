La lluvia del fin de semana dejó cerca de 50 incidentes

El domingo llegó la lluvia a Salta y generó alguno inconvenientes en la ciudad. Personal de la Municipalidad intervino en 46 incidentes provocados por el temporal de agua y lluvia.

Personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana registró 17 postes daños, 18 árboles caídos, seis ramas caídas y cinco carteles caídos.

En caso de emergencias por el clima, como inundaciones, árboles caídos, obstrucciones en la vía pública, deben comunicarse con la línea gratuita 105.

Clim