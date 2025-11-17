La lluvia del fin de semana dejó cerca de 50 incidentes

Municipal17/11/2025
lluvia salta clima emergencias

El domingo llegó la lluvia a Salta y generó alguno inconvenientes en la ciudad. Personal de la Municipalidad intervino en 46 incidentes provocados por el temporal de agua y lluvia. 

Personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana registró 17 postes daños, 18 árboles caídos, seis ramas caídas y cinco carteles caídos. 

En caso de emergencias por el clima, como inundaciones, árboles caídos, obstrucciones en la vía pública, deben comunicarse con la línea gratuita 105.

lluvia salta clima emergencias 2Clim

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día