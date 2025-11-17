La lluvia del fin de semana dejó cerca de 50 incidentes

La lluvia del fin de semana dejó cerca de 50 incidentesMunicipal17/11/2025
El domingo llegó la lluvia a Salta y generó alguno inconvenientes en la ciudad. Personal de la Municipalidad intervino en 46 incidentes provocados por el temporal de agua y lluvia.
Personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana registró 17 postes daños, 18 árboles caídos, seis ramas caídas y cinco carteles caídos.
En caso de emergencias por el clima, como inundaciones, árboles caídos, obstrucciones en la vía pública, deben comunicarse con la línea gratuita 105.
Clim
Te puede interesar
Lo más visto