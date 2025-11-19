Morello destacó el éxito de la capacitación en Gobierno Abierto: “La gente quiere involucrarse”

Salta realizará esta semana el cierre de la primera capacitación en Gobierno Abierto de la Escuela de Democracia Abierta y Participación Ciudadana, un programa que tuvo una respuesta masiva y superó todas las expectativas. Carlos Morello, director de la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (Upateco), destacó que más de 800 personas participaron de la formación.

“Es una escuela de participación ciudadana fundamental para los tiempos que corren. Se han formado más de 800 inscriptos para instruirse en cómo funciona el Estado y poder acercar propuestas a los funcionarios”, señaló Morello.

El director remarcó la importancia de fortalecer el vínculo entre ciudadanía y gobierno: “Es clave que ambos sepamos cómo articular pensamientos y acciones en estos momentos tan complejos”.

Morello también subrayó la amplia convocatoria provincial. “Se inscribieron no solo de Salta Capital, sino también del interior. Participaron activamente en los cursos, llegaron hasta el final y nos sorprendió la necesidad que hay en Salta de vincularse con la democracia”, afirmó.

Asimismo, destacó el crecimiento institucional de Upateco: “Fue un año de enorme expansión en el interior, en nuestras carreras y en la virtualidad. Ya estamos viendo los primeros egresados, siempre sosteniendo muy en alto la bandera de la educación pública”.