Tiene 15 años y espera ser adoptada: Disfruta de la naturaleza y es una excelente alumna

Esta convocatoria pública está dirigida a personas o familias de todo el país que quieran postularse para la adopción de una adolescente de 15 años.

Ella vive en un dispositivo de cuidado de Salta y busca un entorno estable y amoroso que le de afecto, recursos emocionales y el acompañamiento necesario para su desarrollo integral. Es una adolescente cariñosa, sensible y emotiva, con la capacidad de establecer vínculos afectivos significativos. A nivel educativo, mantiene un rendimiento académico satisfactorio en su 2° año de secundario, donde se destaca por ser una estudiante responsable, aplicada y comprometida. Además está aprendiendo inglés como actividad extracurricular.

Si bien posee un Certificado Único de Discapacidad (CUD) debido a un retraso mental leve, esta condición no interfirió en su trayectoria educativa. Manifiesta un profundo interés por las actividades agrícolas, artesanales y manuales, mostrando curiosidad, motivación y una clara disposición hacia tareas relacionadas con el trabajo con la tierra, la naturaleza y los espacios tranquilos que favorecen la concentración.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta invitó a postularse para su adopción a aquellas personas o familias que consideren contar con la estabilidad y la capacidad de acompañamiento que requiere la adolescente en esta etapa de su vida.

Quienes estén interesados en iniciar el proceso para su postulación o requieran asesoramiento, pueden comunicarse con el registro al teléfono 0387–4258026, de lunes a viernes de 8 a 13. También pueden escribir al correo electrónico [email protected].

Quienes deseen postularse formalmente deberán adjuntar al mail la Ficha de Convocatorias Públicas con todos los datos completos. La misma puede descargarse desde: