Spagnuolo se prensetó ante la justicia y declaró por la causa ANDIS

En la jornada del martes, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se negó a responder preguntas de la Justicia en su indagatoria de este miércoles, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. No obstante, hizo un breve descargo para defender su inocencia.

Spagnulo ingresó al Juzgado Federal N° 11 en horas del mediodía y se retiró poco más de una hora después. Entró y salió del edificio completamente solo, y también evitó hablar con la prensa.

Ante la justicia, el exfuncionario de Milei, defendió su inocencia y negó haber recibido coimas. Su abogado adelantó que habrá otra presentación de él ante la justicia cuando se informe con la totalidad del expediente, que estaba en secreto de sumario hasta la semana pasada.

Su abogado, Mauricio D’Alessandro, había anticipado que presentarían un escrito y una pericia preliminar que atacaría la veracidad de los audios que desataron el escándalo. Finalmente desistieron a último momento, según indicaron fuentes judiciales a este medio.

A diferencia del rol que el propio Spagnuolo describió en los audios que se le atribuyen, el fiscal Picardi ubicó al exfuncionario en el centro del esquema de corrupción.