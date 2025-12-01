Causa ANDIS: Spagnuolo pidió ser sobreseído

El extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, pidió su sobreseimiento en la causa en la que se investigan hechos de corrupción en el organismo. Es que argumenta que el audio que dio inicio a la investigación "fue adulterado".

A través de su abogado, presentó dos escrios ante el juez Casanello en los que pide que se dicte el sobreseímiento.

En uno de los escritos, la defensa sostuvo que la decisión de imputarlo y citarlo a indagatoria se encuentra sustentada en “prueba adulterada que no fue debidamente introducida al proceso; invalidez que trae aparejada la nulidad de todo lo actuado”. Para la defensa esos audios fueron manipulados.

En este punto se debe considerar que los audios que se le atribuyen, no fueron incorporados a la causa como prueba por el fiscal Picardi. Es que la prueba del fiscal se originaría en los múltiples documentos encontrados en allanamientos y lo recuperado de diferentes celulares.

Spagnuolo adjunto una pericia realizada por especialistas que “confirma la manipulación, cortes en los audios y presencia de voz sintética por IA", según el escrito.