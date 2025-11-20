Estudiantes alimentó la polémica por el título de Rosario Central: “No se realizó ninguna votación”

Estudiantes de La Plata aclaró que en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional no se sometió a votación ningún reconocimiento sobre el título de Campeón de Liga 2025.

La institución informó que, ante versiones y especulaciones difundidas en las últimas horas, el encuentro desarrollado en el ámbito de la LPF no incluyó tratamiento formal ni definiciones vinculadas a la consagración del torneo que tuvo como beneficiado a Rosario Central.

El comunicado publicado en la red social X remarcó que la reunión se limitó a los puntos previstos en el orden del día y que no existió debate ni resolución relacionada con el campeonato mencionado.

Estudiantes buscó así despejar dudas y evitar interpretaciones erróneas sobre decisiones que, según la propia entidad, nunca estuvieron en consideración durante la sesión y encendió la polémica que ya estaba establecida en redes.

El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 20, 2025

Rosario Central fue reconocido como Campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La decisión fue tomada este jueves, por el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que estuvo encabezado por el presidente Claudio "Chiqui" Tapia, donde además se decidió que no se lleve a cabo la Supercopa Internacional.

A raíz de esta decisión, una delegación de Rosario Central conformada por Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cistinziano (vice primera), Ariel Holan (director técnico), además de los jugadores Jorge Broun y Ángel di María fue a retirar el trofeo.

Rosario Central, por su parte, realizó una publicación en sus redes sociales destacando el “logro”: “¡Central campeón de la Liga 2025!¡Somos el mejor equipo del año!”.