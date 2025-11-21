Sin bancos por 4 días: Qué operaciones están habilitadas por homebanking

Entre hoy viernes 21 y el lunes 24 de noviembre, los bancos permanecerán cerrados al público por el fin de semana largo que incluye el Día de la Soberanía Nacional, según confirmó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Aunque las operaciones presenciales quedarán suspendidas, los clientes podrán continuar realizando transferencias, pagos y consultas mediante homebanking, apps móviles y billeteras virtuales.

Además, será posible extraer efectivo en cajeros automáticos y comercios adheridos, como supermercados, estaciones de servicio y farmacias.

Qué operaciones se podrán hacer desde casa o el celular

Homebanking y apps bancarias: transferencias, pagos y consultas de saldo.

Billeteras virtuales: Mercado Pago, Ualá, Coco’s, entre otras, permiten pagos y envíos de dinero; algunas permiten también retirar efectivo.

Tarjetas de débito: se podrán usar en comercios como de costumbre.

Extracción en comercios adheridos: a través del sistema Visa Extra Cash, al realizar compras y solicitar efectivo al cajero.

Operaciones suspendidas hasta el martes 25

Trámites presenciales en ventanillas.

Depósitos y extracciones por ventanilla.

Validación de documentación física.

Operaciones cambiarias oficiales.

Altas de productos que requieran firmas, como cuentas, tarjetas y préstamos.

Extracción de efectivo: límites y alternativas

Cajeros automáticos: retiros habituales disponibles, con límite diario según cada banco.

Comercios adheridos: supermercados (Coto, Carrefour), estaciones de servicio (YPF) y farmacias (Farmacity) permiten retirar efectivo al pagar con tarjeta.

Billeteras virtuales: además de pagos y transferencias, algunas fintech como Coco’s permiten retirar dinero en cajeros o comercios adheridos sin trámites adicionales.

Cómo funciona Visa Extra Cash

Para retirar efectivo en locales adheridos:

Realizar cualquier compra en el comercio.

Indicar al cajero que se desea extraer efectivo.

El monto aparecerá reflejado en el ticket, sin costos adicionales.

Comercios habilitados incluyen Axxion, Coto, Carrefour, YPF, Farmacity y otros.