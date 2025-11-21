"Nací para ayudar a las personas", la vocación de los enfermeros salteños en su día

Cada 21 de noviembre se celebra el Día de la Enfermería Nacional, una fecha dedicada a honrar una de las profesiones más nobles y esenciales del sistema de salud, destacándose el compromiso, el conocimiento científico y la calidad humana de los profesionales que brindan cuidado integral a los pacientes, siendo el pilar fundamental en la atención.

En el marco de esta celebración, los profesionales del Hospital Público Materno Infantil de Salta realizaron una jornada especial para honrar el lado humano de la profesión, a través de juegos, concursos y reconocimientos, jornada que también sirvió para que esos enfermeros compartieran sus experiencias, destacando la emoción y el profundo sentido de vocación que encuentran en su trabajo diario, especialmente en el cuidado de la madre y el niño.

Graciela Orellana, directora de enfermería del Hospital, expresó su orgullo por el equipo, enfatizando en saber disfrutar no solo la parte de la parte técnica o la parte de la ciencia "sino también del lado humano", que los caracteriza en las prestaciones que dan a los dolientes que requieren sus servicios.

"Uno ve al equipo trabajar y se siente totalmente orgullosa. La verdad que me siento realizada a través de ellos, siento que este hospital merece tener un equipo de enfermería como el que tenemos hoy", aseveró Orellana sobre el trabajo con sus colegas.

El licenciado Tolaba Santiago, coordinador de Pediatría, resaltó que el lema de este año fue 'Enfermería tiene talento'. "Queríamos demostrar que más allá de una técnica, de una habilidad como profesionales de enfermería de brindar todo hacia los pacientes, también queríamos demostrar que tenemos la posibilidad de disfrutar, de reírnos, de compartir con todos nuestros colegas", afirmó.

Para Jimena, enfermera pediátrica del SIM 4, la profesión es su destino. La joven se sintió agasajada y reconoció que para ella "enfermería viene de la mano con ayudar, yo creo que nací para ayudar a las personas", expresó sobre la felicidad de su labor diaria al público.

El reconocimiento más emotivo llegó para el Centro Obstétrico, que fue destacado como el servicio con más felicitaciones por parte de la comunidad. Elizabeth Hoyos, licenciada enfermera de ese centro, compartió su alegría: "Fue una jornada muy emocionante y más con razón cuando nos mencionaron de que nos reconocieron por la buena atención".

"Enfermería lo llevo muy adentro, es lo máximo".