Colapinto fue 16° en la última práctica, en una pista resbaladiza de Las Vegas

Colapinto fue 16° en la última práctica, en una pista resbaladiza de Las VegasDeportes21/11/2025
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, culminó en la decimosexta posición la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la vigésimo segunda fecha del calendario de la Fórmula 1.
En una práctica marcada por la inconsistencia de la pista y algo de lluvia, que complicó las condiciones, el argentino logró hacer una aceptable performance de cara a la clasificación, a realzarse desde la 1 de la mañana del sábado (hora de nuestro país).
Po su parte, el piloto de Mercedes, George Russell, marcó el mejor tiempo, con un 1:34.054, seguido por el corredor neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, y el piloto de Williams, Alexander Albon. (NA)
¡PROBLEMAS PARA COLAPINTO! Franco maniobró y logró mantener el control del auto en Las Vegas.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025
📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/V0qFVrbOOB