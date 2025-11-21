Colapinto fue 16° en la última práctica, en una pista resbaladiza de Las Vegas

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, culminó en la decimosexta posición la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la vigésimo segunda fecha del calendario de la Fórmula 1.

En una práctica marcada por la inconsistencia de la pista y algo de lluvia, que complicó las condiciones, el argentino logró hacer una aceptable performance de cara a la clasificación, a realzarse desde la 1 de la mañana del sábado (hora de nuestro país).

Po su parte, el piloto de Mercedes, George Russell, marcó el mejor tiempo, con un 1:34.054, seguido por el corredor neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, y el piloto de Williams, Alexander Albon. (NA)