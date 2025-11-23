El Gobierno acelera negociaciones con gobernadores para asegurar el dictamen del Presupuesto antes del 15 de diciembre

Con el respaldo explícito de los gobernadores como objetivo central, el Gobierno busca lograr el dictamen de la Ley de Presupuesto Nacional el próximo 15 de diciembre. El apuro responde al cierre del período de sesiones ordinarias: el viernes caerá el dictamen vigente, por lo que el oficialismo deberá presentar uno nuevo para poder tratarlo en extraordinarias.

La estrategia es clara: construir mayorías con los mandatarios provinciales. Para eso, el recientemente designado ministro del Interior, Diego Santilli, inició en los últimos días una intensa agenda de negociaciones en las provincias. Este viernes se reunió con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el martes hará lo propio con el misionero Hugo Passalacqua. La hoja de ruta contempla encuentros con cada uno de los 20 gobernadores que visitaron la Casa Rosada hace tres semanas.

Según confiaron fuentes oficiales, las reuniones son directas y con objetivos precisos: los gobernadores exigen obras, fondos, definiciones sobre impuestos y garantías de coparticipación como condición para que sus legisladores respalden el nuevo dictamen. Ningún punto avanza sin la venia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien supervisa cada negociación.

Este martes, Caputo participó en Casa Rosada de una reunión con los principales funcionarios políticos del Ejecutivo. Allí se discutió tanto la hoja de ruta presupuestaria como el mecanismo para asegurar la aprobación no solo del Presupuesto, sino también de otras reformas legislativas que el Gobierno pretende impulsar en diciembre.

La meta oficial es estricta: el 15 de diciembre deben estar sellados los acuerdos con los gobernadores y finalizada la redacción de la "letra chica" que exigen las provincias. Sin ese aval, los votos para el dictamen seguirán en duda.

Santilli aún tiene por delante encuentros clave con Jorge Macri (CABA), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). En el Ejecutivo esperan completar esa ronda antes de fin de noviembre, para entrar en diciembre con el mapa de acuerdos definitivo.