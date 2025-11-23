La insólita excusa que dejó a un joven cenando solo: "Se me escapó el perro" y nunca volvió

Un insólito episodio en plena cita romántica se volvió viral luego de que un joven decidiera grabarse para relatar la insólita situación que acababa de vivir. El muchacho, visiblemente frustrado pero con humor resignado, contó que había invitado a una chica a cenar y todo marchaba perfecto: buen ambiente, cumplidos por su perfume y hasta elogios por su contenido en redes.

Pero el clima cambió de golpe cuando su acompañante recibió —según dijo— una llamada urgente: su perro se había escapado y debía salir a buscarlo “sí o sí”. Aunque la excusa parecía razonable al principio, la situación pronto tomó un giro más que sospechoso.

El joven, comprensivo, le propuso una solución práctica:

“Te pago el DIDI, vas, buscas a tu perro y volvés. Estás a siete cuadras. La comida ya está pedida y se va a enfriar”, relató mientras mostraba la milanesa intacta frente a él.

Sin embargo, la chica nunca regresó. “Pasó más de una hora y sigo acá con la milanesa fría”, dijo, mostrando también que hasta tuvo que tomar la gaseosa que era de ella. “No me llegó ni un mensaje”.

A cámara, se sinceró:

“No entiendo a las mujeres. Para el amor y las citas no voy bien. Será mi forma de ser, cómo hablo… Piden que uno sea caballero: vine perfumado, le hice una propuesta linda. No todo es sexo. Pero bueno, otra triste historia de Juan”, expresó, refiriéndose a sí mismo en tercera persona.

El video explotó en redes por lo inédito de la excusa y la autenticidad del relato. Mientras algunos usuarios se solidarizaron con el joven, otros bromearon con que “el perro todavía sigue corriendo”.