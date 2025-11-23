Boca se quedó con el duelo ante Talleres en la Bombonera, jugará cuartos del Clausura y sigue firme en la pelea por el titulo

Boca Juniors derrotó 2-0 a Talleres de Córdoba, dirigido por Carlos Tevez, en un encuentro clave correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura.

Los goles fueron convertidos por el uruguayo Miguel Merentiel, a los 28 y 46 del primer tiempo. En el cierre de la primera mitad, además, Marchesin detuvo un penal: el arquero de Boca se jugó a su izquierda y contuvo el remate a Mateo Cáceres.