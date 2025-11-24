River busca su boleto a la Copa Libertadores 2026: Cuáles son sus opciones tras quedar eliminado del Clausura

River Plate quedó eliminado del Torneo Clausura 2025 después de caer por 3-2 ante Racing en el estadio Presidente Perón, por los octavos de final del campeonato. Esa derrota no solo marcó su despedida del certamen, sino que también le cerró la posibilidad de obtener el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, reservado para el campeón del torneo.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, ya sin chances propias, pasó a depender de terceros para acceder al certamen continental a través de las instancias preliminares. Para que eso ocurra, necesita que alguno de los equipos con cupo ya asegurado se quede con el Clausura y libere una plaza.

Inicialmente, River requería que Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors se consagraran campeones. El equipo rosarino quedó rápidamente fuera de carrera tras su eliminación a manos de Estudiantes, pero Boca y Argentinos aún pueden beneficiarlo si logran el título.

En paralelo, se abrió un escenario inesperado: Lanús, reciente ganador de la Copa Sudamericana, también podría ayudar al Millonario si obtiene nuevamente el Clausura, ya que sumaría un nuevo cupo para la Libertadores y permitiría que River ingrese al repechaje.

De esta manera, el presente del club de Núñez presenta una paradoja pocas veces vista: un título de Boca —su clásico rival— podría terminar clasificándolo a la próxima edición de la Libertadores.

Si el conjunto azul y oro levanta el Clausura, River accederá a la fase previa del torneo organizado por Conmebol.