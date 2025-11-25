Un accidente la dejó con secuelas motrices y psicológicas, pide ayuda

En mayo de este año la vida de Florencia dio un cambio rotundo, ya que tras sufrir un accidente vial quedó con secuelas motrices y psicológicas, hoy pide que los salteños le brinden una ayuda.

Tras el accidente quedó con una diástasis acromioclavicular grado 5: “Se me reventó la capsula del hombro y se me levantó la clavícula rompiéndose los 3 grupos de ligamentos que van unidos de la clavícula al hombro y se me rompió el manguito rotador” comentó.

Dos cirugías son las que requiere para volver a tener movilidad en su brazo derecho y dejar atrás los dolores agonizantes que sufre, pero las mismas requieren más de 10 millones de pesos.

“El chico que me llevaba en la moto hizo abandono de persona, quedé con secuelas motrices y secuelas psicológicas, ya tengo una enfermedad de base bipolaridad, soy depresiva” dijo a Multivisión.

Pero algo que le preocupa también son sus 9 perritos, cruzas entre salchicha y caniche toy, ya que por su cuadro médico y su situación económica se complica cuidarlos, a esto se suma que los vecinos los denunciaron por sus canes.

“Tengo denuncias de los vecinos por ruidos molestos porque ladran, porque se escapan y dicen que los muerden, yo no vi que lo hagan, no son agresivos” contó, a lo que sostuvo que una de sus vecinas la amenazó de muerte a ella, a su madre y a sus perros.

Por este motivo llama a quienes puedan darles un hogar a sus perros o ayudarla a que pueda seguir manteniéndolos hasta que encuentre adoptantes: “Fui a albergues y no me los recibieron porque están llenos”.

Para quienes puedan ayudar económicamente pueden hacerlo a través del alias: florenciamaria41 a nombre de Florencia María Ferreira del Banco Macro o pueden comunicarse también al 3875620711.