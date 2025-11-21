¡Alerta rifas falsas! Usan el nombre de la Fundación Manos Abiertas en Salta

La Fundación Manos Abiertas filial Salta denunció que una persona está recorriendo distintos barrios vendiendo una rifa apócrifa de $8.000, escrita a mano y utilizando una pechera con el logo de la institución para engañar a los vecinos. El caso ya fue denunciado ante la Policía.

En diálogo con InformateSalta, Teresa Zeballos, prosecretaria de la fundación, explicó que la alerta surgió a partir de un audio de una vecina que sospechó del formato del boleto: “Era muy informal. Nada que ver con nuestras rifas oficiales”.

Según los testimonios recibidos, el estafador habría sido visto recorriendo Santa Lucía, San José y Villa Primavera, ofreciendo la falsa rifa en nombre de la entidad.

“Siempre hay gente que se aprovecha. Pedimos que no compren rifas manuscritas ni informales"

Manos Abiertas aclaró que la única rifa oficial actualmente en venta es la solidaria de $3.500, destinada a sostener sus obras, impresa con troquel y autorizada por el Ente Regulador de Juegos de Azar (Exp. 282-273/25).

Zeballos pidió a la comunidad estar atenta: “Siempre hay gente que se aprovecha. Pedimos que no compren rifas manuscritas ni informales. Ante cualquier duda, consulten con nosotros”.