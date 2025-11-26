“Pagamos la deuda y ya trabajamos en un nuevo esquema”, dijo Mangione sobre el vínculo con el Círculo Médico

Después de varios días de conflicto, suspensión de prestaciones y corte de crédito para los afiliados, el Gobierno de la Provincia y el Círculo Médico de Salta acordaron iniciar un trabajo conjunto para renovar el convenio prestacional.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, destacó que la reunión fue “amena” y que se lograron “puntos en común” con un objetivo compartido: garantizar la atención a los afiliados. “Esto es para la gente, teníamos que darle una solución. La buena voluntad de ambas partes fue clave. Ya pagamos la deuda y comenzamos a trabajar en una nueva forma de articulación entre el IPS y el Círculo Médico”, señaló.

El funcionario remarcó que “no hay ganadores ni vencidos”, sino un “bien común” impulsado por la voluntad política del gobernador de resolver el conflicto.

Mangione anticipó que desde hoy iniciarán mesas de trabajo para avanzar en un nuevo convenio, dado que el vigente “es obsoleto, de 2005”, y que la actualización era un reclamo pendiente desde hace tiempo.

El acuerdo permite restablecer la normalidad en la atención y brinda previsibilidad tanto a los afiliados como a los profesionales que prestan servicios a través del IPS.