Mangione destacó el salto en la atención primaria: De 30% a 65% en Salta Capital

Tras la presentación de la renuncia por parte de los miembros del Gabinete provincial, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, destacó el trabajo realizado en su cartera hasta el momento y subrayó que esta decisión se tomó para darle total libertad al gobernador Gustavo Sáenz de conformar el mejor equipo que lo acompañe en su gestión, lo que implica hacer los cambios que considere necesarios y oportunos.

En diálogo con Multivisión Federal, Mangione explicó que la autocrítica es fundamental después de los resultados electorales. "Creo que era necesario presentar la renuncia absolutamente de todos los ministros para que nuestro gobernador tenga la libertad de hacer los cambios que sean necesarios y que él considere que sean oportunos", afirmó, reconociendo la necesidad de "corregir errores o darle otros tipos de enfoques para esta provincia."

En cuanto al balance de su gestión, el ministro se mostró satisfecho con la mejora en la atención primaria, mencionando que gracias al sistema de historia clínica digital, se tiene un registro preciso del trabajo en los centros de salud de la capital. Este sistema arrojó resultados muy positivos para la gestión de su cartera.

Dicho esto, Mangione indicó que los centros de salud de Salta Capital registraron la atención de 360.000 personas en toda el área operativa, lo que se traduce en un 65% de la atención total. "Ese 65% lo tomé con muchísima alegría, obviamente que nos falta", señaló recordando que antes la atención en centros de salud no superaba el 30%.

Este incremento en la atención primaria busca, precisamente, aliviar la presión sobre los hospitales. Sin embargo, el ministro no ocultó su preocupación por el estado actual de los nosocomios: "Estoy viendo de nuevo hospitales llenos, como, por ejemplo, en San Bernardo, con camilla en los pasillos, lo digo yo, yo soy el ministro, no tengo nada que esconder".

Finalmente, el Ministro Mangione reafirmó que su renuncia está a disposición de la máxima autoridad provincial. Mientras se esperan las definiciones del gobernador, aseguró que su compromiso con la función es total: "Mi renuncia está puesta y es pura y exclusivamente decisión del gobernador... sigo trabajando como otro día, sigo recorriendo la provincia como cualquier otro día".