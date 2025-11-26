Partieron desde el norte con tiernos peluches llenos de... cocaína

En total, secuestraron casi tres kilos de cocaína. Fue el personal de Gendarmería Nacional, quien llevó a cabo el procedimiento en Tucumán en un control en la ruta nacional N°38, a la altura de la zona de Huacra.

Una mujer viajaba en un tour de compras hacía Mendoza, cuando Fedra, una perra de las fuerzas, detectó que tenían algo raro los peluches que se encontraban en dos bolsas pertenecientes a una pasajera de nacionalidad boliviana.

Al controlar los peluches, los uniformados notaron un peso sospechosamente elevado en cada uno de los juguetes. Dentro de los peluches había mantas que tenían la droga oculta.

La pasajera de nacionalidad boliviana, identificada como responsable del transporte de la droga, quedó detenida en el lugar