Mañana habrá colecta de sangre en Plaza Belgrano

Este viernes, el Centro Regional de Hemoterapia realizará una colecta de sangre de todo grupo y factor, en el centro de la ciudad.

El camión estará en plaza Belgrano, sobre calle Balcarce, en el horario de 8.30 a 13. Allí podrán acercarse los salteños de froma voluntaria con documento de identidad y no estar en ayunas. También, estar suficientemente hidratados.

Desde el Ministerio de Salud Pública invita a los salteños a sumarse como donantes voluntarios, sin que medie la necesidad de sangre para un familiar o personas allegadas, ya que la necesidad de componentes sanguíneos para transfundir a pacientes de toda la provincia es permanente y la disponibilidad siempre es limitada o escasa.