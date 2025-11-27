Mañana habrá colecta de sangre en Plaza Belgrano

Mañana habrá colecta de sangre en Plaza BelgranoSalud27/11/2025
Este viernes, el Centro Regional de Hemoterapia realizará una colecta de sangre de todo grupo y factor, en el centro de la ciudad.
El camión estará en plaza Belgrano, sobre calle Balcarce, en el horario de 8.30 a 13. Allí podrán acercarse los salteños de froma voluntaria con documento de identidad y no estar en ayunas. También, estar suficientemente hidratados.
Desde el Ministerio de Salud Pública invita a los salteños a sumarse como donantes voluntarios, sin que medie la necesidad de sangre para un familiar o personas allegadas, ya que la necesidad de componentes sanguíneos para transfundir a pacientes de toda la provincia es permanente y la disponibilidad siempre es limitada o escasa.
