Claudio Tapia: “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en mis 9 años y me quedan muchos más”

El titular de la AFA habló por primera vez luego de polémica con Rosario Central y las críticas de Javier Milei y Juan Sebastián Verón. “A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes”, sentenció

El titular de la AFA habló por primera vez luego de polémica con Rosario Central y las críticas de Javier Milei y Juan Sebastián Verón. “A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes”, sentenció

En el marco de la gala de los premios Alumni en el predio de Ezeiza, Claudio Tapia habló por primera vez tras la controversia que se generó por el título otorgado a Rosario Central y las posibles sanciones a Estudiantes por el pasillo de espaldas en repudio por la decisión, lo que provocó las críticas del presidente Javier Milei y el titular del Pincha, Juan Sebastián Verón.

“No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”, desafió Chiqui. “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, cara a cara. Acá todos sabemos que hay cosas que mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”, subrayó, rodeado de los dirigentes presentes, junto al escenario. Cabe recordar que Tapia tiene mandato vigente hasta 2028.

Fue ahí que el dirigente le lanzó un dardo a la Bruja Verón. “Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano se clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino”, dijo en relación a la situación del Pincha, que superó a Central en Arroyito y ahora se medirá por los cuartos de final ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

“Tenemos que colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor. Los comunicadores comunicando, los jugadores jugando, los técnicos dirigiendo y nosotros los dirigentes corrigiendo los errores. A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes del fútbol argentino”, remarcó con un mensaje a la política nacional.

Ya en el inicio del discurso había resaltado: “Estoy muy feliz de poder vivir y compartir este momento con todos ustedes. Sé lo que representa la fiesta de los Alumni, porque es la fiesta que reconoce y que premia a todos los dirigentes y dirigentas, a jugadores y jugadoras, a los técnicos y las técnicas, a los profes, a todos los que a lo largo y a lo ancho del país trabajan para defender las instituciones. Como lo decía Marcelo (Achile, presidente de Defensores de Belgrano, vice de AFA y quien lo antecedió en el micrófono), asociaciones civiles sin fines de lucro. Eso es lo que somos, ese es el modelo del fútbol argentino, eso es lo que defendemos”. De esta forma, volvió a tomar distancia de la idea impulsada por el Gobierno Nacional de impulsar las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), para permitir el ingreso de capitales privados a los clubes.

Tapia, durante su discurso, rodeado de los dirigentes

El origen de este capítulo de la polémica se dio el jueves pasado, cuando la Liga Profesional y la AFA decidieron otorgarle el título de campeón de Liga a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos sumó en el año. La entrega del trofeo se llevó a cabo en las oficinas de la Liga en Puerto Madero y con la presencia de Ángel Di María y Ariel Holan entre otros representantes del Canalla, luego del cónclave del Comité Ejecutivo en el que la determinación se aprobó “por unanimidad”, según el comunicado de la entidad.

El hecho generó controversia porque la decisión se dio con la competencia en curso y sin haber estado contemplada en el reglamento del torneo. Además, en un posteo, Estudiantes negó haber tomado parte del debate, más allá de que estaba representado en la reunión por su vice, Pascual Caiella. “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025?, rubricó el club en sus redes.

Acto seguido, la Liga ordenó en un boletín la realización del pasillo de campeón a Central en la previa del cotejo del domingo. En consecuencia, y por sugerencia del propio Verón, el plantel le dio la espalda a los jugadores en el momento del ingreso a la cancha, lo que provocó reacciones a favor y en contra. Uno de los que respaldó al Pincha fue el presidente de la Nación, Javier Milei. “Honor a la Escuela de Don Osvaldo“, escribió el mandatario en su cuenta de X acompañado por una camiseta del equipo de La Plata.

El lunes, el Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente de oficio “con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre en relación con el protocolo de homenaje” y les dio un lapso de 48 horas a la Comisión Directiva de Estudiantes y su presidente, Juan Sebastián Verón, y el actual capitán del plantel, Santiago Núñez, para realizar su descargo. /Infobae