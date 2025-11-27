Rosario de Lerma: La mujer trans habría atentado contra su vida e intentaron salvarla

Desde la Unidad de Femicidios trabaja en la investigación de la muerte de una mujer trans en Rosario de Lerma.

La mujer había sido demorada consumiendo bebidas alcohólicas y al negarse a aportar datos de identificación, fue trasladada al destacamento policial para la realización de los trámites correspondientes.

Tras la demora, se verificaron sus datos y al momento de comunicarle su liberación, se dieron cuenta que la mujer habría atentado contra su vida, por lo que se procedió de inmediato a efectuar maniobras de reanimación (RCP) y a trasladarla posteriormente al hospital zonal.

La Fiscalía investiga las eventuales responsabilidades.