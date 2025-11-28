Biella, sobre las campañas antivacunas: "No crean en estas mentiras, nos están tomando el pelo”

La diputada del PRO por Chaco, Marilú Quiroz, encabezó este jueves un acto antivacunas que generó fuerte repudio en el ámbito sanitario.

La actividad, titulada “¿Qué contienen realmente las vacunas?”, tuvo lugar en el auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados y contó con la presencia de un hombre que aseguró haber sufrido “secuelas” tras recibir dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca.

En plena exposición, el participante mostró el torso desnudo para afirmar que los objetos metálicos “se le pegan” al cuerpo, una práctica asociada a desinformación viral en redes y sin sustento científico.

Ante este episodio, Informate Salta dialogó con el doctor Bernardo Biella, quien fue categórico respecto al valor de las vacunas y la necesidad de sostener la confianza pública en el sistema sanitario.

“Los dos avances más grandes que tuvo la República Argentina en materia sanitaria fueron el advenimiento del agua potable y el calendario vacunatorio obligatorio nacional”, afirmó Biella.

El médico recordó que gracias a la inmunización sostenida, Argentina fue declarada libre de sarampión antes de 2020, logro que hoy se encuentra en riesgo por la caída en las coberturas y la creciente circulación de discursos antivacunas.

Sobre las vacunas contra el Covid-19, Biella fue preciso: “Estas vacunas tenían efectos secundarios porque no eran vacunas probadas como las del calendario oficial, sino experimentales”, explicó, señalando que ello no invalida la importancia del sistema nacional de inmunización.

Frente al avance de discursos que desalientan la vacunación, el profesional advirtió: “Vamos a trabajar en la Cámara de Diputados para reconcientizar en el uso de las vacunas y volver a tener una Argentina libre de enfermedades infectocontagiosas, como el sarampión”.

Finalmente, envió un mensaje directo a las familias: “Mamá, papá, abuela, docentes: el calendario vacunatorio obligatorio es necesario para evitar enfermedades graves.

"No crean en estas mentiras. Nos están tomando el pelo”



La polémica continúa mientras especialistas en salud insisten en que retroceder en vacunación implicaría poner en riesgo logros sanitarios alcanzados durante décadas.