Biella alertó que solo 3 de los 66 médicos egresados de la UNSa se quedaron en Salta

El diputado nacional electo Bernardo Biella manifestó su preocupación por la migración de médicos salteños formados en la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Según detalló, de los 66 egresados de la carrera de Medicina, solo tres permanecieron en la provincia, mientras que el resto decidió buscar oportunidades laborales en otras jurisdicciones del país.

En diálogo con Pasaron Cosas, Biella aseguró que esta situación evidencia “una falta de incentivos concretos para que los profesionales se radiquen en Salta".

“No alcanza solo con la vocación. Queremos que los médicos tengan motivos reales para quedarse”, expresó el legislador.

Frente a este panorama, Biella anunció el lanzamiento del proyecto “Salud para el Interior”, una iniciativa que contempla sobresueldos, viviendas sanitarias y beneficios adicionales para médicos que elijan ejercer en zonas alejadas o rurales.

“El sistema de salud necesita políticas activas de arraigo profesional. No se puede formar médicos en una universidad pública y después dejarlos ir por falta de oportunidades”, subrayó.

El proyecto será presentado en el Congreso de la Nación en los próximos meses, y propone una articulación entre Nación, provincias y municipios para fortalecer la cobertura sanitaria en el interior del país