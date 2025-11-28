Se viene el aguinaldo: Cuánto ganas si invertis $500 mil en plazo fijo

Economía28/11/2025
El aguinaldo está llegando y los trabajadores en relación de dependencia usarán ese dinero, algunos para pagar deudas y otros usaran una parte para inversiones. 

A pesar que se registró una fuerte baja en la tasa de política monetaria del Banco Central, muchos siguen optando por invertir en plazos fijos.

La colocación de un depósito de $500.000 a 30 días muestra diferencias importantes entre los bancos de mayor volumen y las entidades más chicas o digitales, que en algunos casos ofrecen tasas por encima del 30% para retener clientes.
Estos son los bancos tradicionales con mayor cantidad de depósitos que ofrecen las mejores tasas del mercado para un plazo fijo tradicional:

  • Banco Macro – 30% TNA - Interés: $12.500 - Monto final: $512.500 
  • ICBC – 28% TNA - Interés: $11.667 - Monto final: $511.667
  • Banco Provincia (Bapro) – 28% TNA - Interés: $11.667 - Monto final: $511.667
  • Banco Credicoop – 28% TNA - Interés: $11.667 - Monto final: $511.667
  • Banco Nación – 27% TNA - Interés: $11.250 - Monto final: $511.250
  • Banco Meridian S.A.: 33,5% TNA
  • Banco VOII: 33,5% TNA
  • Crédito Regional: 33% TNA
  • Reba Compañía Financiera: 32% TNA
  • Banco Provincia de Córdoba: 32% TNA
  • Banco BICA: 32% TNA

