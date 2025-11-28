Se viene el aguinaldo: Cuánto ganas si invertis $500 mil en plazo fijo

El aguinaldo está llegando y los trabajadores en relación de dependencia usarán ese dinero, algunos para pagar deudas y otros usaran una parte para inversiones.

A pesar que se registró una fuerte baja en la tasa de política monetaria del Banco Central, muchos siguen optando por invertir en plazos fijos.



La colocación de un depósito de $500.000 a 30 días muestra diferencias importantes entre los bancos de mayor volumen y las entidades más chicas o digitales, que en algunos casos ofrecen tasas por encima del 30% para retener clientes.

Estos son los bancos tradicionales con mayor cantidad de depósitos que ofrecen las mejores tasas del mercado para un plazo fijo tradicional: