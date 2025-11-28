Dib Ashur confirmó que pagarán el aguinaldo el 15 de diciembre y habló sobre su futuro político

El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, en CNN Salta, confirmó que el 15 de diciembre se pagará el aguinaldo a los empleados públicos, y aseguró que la Provincia “tiene garantizados los recursos” gracias a una planificación financiera diaria.

Además, instó a los municipios a replicar el esquema provincial para garantizar que todos los trabajadores cobren en tiempo y forma. “Estamos trabajando con ellos distintas estrategias para que también puedan asegurar el pago”, afirmó.

¿Deja el cargo?

Consultado sobre su posible salida del gabinete, respondió que no tiene una definición del Gobernador. “No tengo ninguna conversación que diga que ya no pertenezco o que no lo tengo que acompañar. En el momento que él lo decida, volveré a lo que me corresponde”, expresó.



Equilibrio fiscal y presión económica

El ministro destacó que Salta lleva seis años de equilibrio fiscal, reducción de deuda, baja de impuestos y más de 2.500 obras ejecutadas.

Diálogo con Nación: Expectativa moderada

Sobre la relación con el Gobierno nacional, sostuvo que hubo señales de mejora, especialmente desde el Ministerio del Interior y áreas vinculadas al financiamiento internacional. "Hemos avanzado en algunos puntos y la expectativa es positiva”, aseguró.