Corre Franco Colapinto: A qué hora y por dónde ver la última carrera de la temporada en el GP de Qatar

Franco Colapinto largará último en el Gran Premio de Qatar, en lo que es la última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y con el piloto argentino ya confirmado en Alpine para el próximo año. La expectativa está puesta en ver quién se queda con el campeonato de pilotos.

El australiano de la escudería McLaren, Oscar Piastri, se quedó con la pole position y largará primero. La parrilla la completan el otro piloto de la escudería, el británico Lando Norris y en tercer lugar el neerlandés Max Verstappen de Red Bull.

En la clasificación, Colapinto quedó eliminado en la Qualy 1 del Gran Premio de Qatar luego de que las autoridades le anularon el registro de la primera vuelta por tocar el leca, el pilarense finalizó último, lugar desde donde saldrá este domingo en la carrera principal que se dará a las 13 horas en el Circuito Internacional de Qatar.

Además, quedaron afuera el japonés Yuki Tsunoda de Red Bull, el francés Esteban Ocon de Haas, el británico Lewis Hamilton de Ferrari y el canadiense Lance Stroll de Aston Martín.

Mala qualy para Franco

Colapinto fue crítico en su desempeño: “Manejé mal toda la qualy. No estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y en la última… tampoco fue muy buena. Triste, porque creo que fue todo mío. No manejé bien y no me sentí bien. No cerré una buena vuelta. No fue una buena qualy”.

El campeonato tiene a Norris (McLaren) como puntero, pero con Piastri (McLaren) y Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.

Por dónde ver el GP de Qatar

El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Con información de Infobae y NA.