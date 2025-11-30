Por qué el título de Flamengo en la Libertadores benefició a Boca y River rumbo al Mundial de Clubes 2029

El título de Flamengo en la Copa Libertadores 2025 movió por completo el tablero continental. El equipo de Filipe Luis derrotó 1 a 0 a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima y se convirtió en tetracampeón sudamericano, alcanzando un logro único para el fútbol brasileño.

Ese triunfo, además de la gloria, le dio al Mengão un premio mayor: la clasificación directa al Mundial de Clubes 2029. Y, por rebote, también liberó un cupo en el ranking Conmebol rumbo al certamen global, algo que puede beneficiar a Boca, River y al resto de los argentinos que figuran en la tabla.

Cuántas plazas tiene Sudamérica para el Mundial de Clubes 2029

Sudamérica dispone de seis plazas para el Mundial. Cuatro corresponden a los campeones de Libertadores entre 2025 y 2028, mientras que las dos restantes se definen por el desempeño acumulado en esas ediciones. Con Flamengo y Palmeiras al frente del ranking y ya clasificados, se genera un corrimiento que deja abierta una ventana para los equipos argentinos.

Hoy, el mejor argentino ubicado es Racing, seguido por Estudiantes y Vélez. Luego aparece River con 23 puntos y recién después Boca, que solo suma 3 unidades por no haber participado de la Libertadores 2025. Aun así, el Xeneize tendrá la chance de sumar fuerte en 2026, algo que sus competidores locales no podrán hacer porque no clasificaron a la próxima copa.

Los equipos que ya clasificaron al Mundial de Clubes 2029

Cruz Azul (Concacaf): Campeón de la Concachampions 2024/25

Pyramids (AFC): Campeón de la Liga de Campeones de África 2025

PSG (UEFA): Campeón Champions League 2024/25

Al-Ahli (CAF): Campeón de la Champions de Asia 2024/25

Flamengo (Conmebol): Campeón Copa Libertadores 2025



Así está el ranking para el Mundial de Clubes 2029



El ranking otorga 3 puntos por participar, 3 por cada triunfo, 1 por empate y 3 por pasar de ronda. Cada detalle contará para los equipos argentinos que sueñan con meterse en el Mundial de Clubes 2029.

46 Palmeiras

45 Flamengo –CLASIFICADO–

35 Liga de Quito

35 Racing

28 Estudiantes

25 San Pablo

24 Vélez

23 River

21 Botafogo

20 Peñarol

17 Atlético Nacional

17 Internacional

17 Libertad

15 Fortaleza

15 Universitario

14 Central Córdoba

14 Cerro Porteño

13 Universidad

11 Independiente del Valle

10 Bahía

10 Nacional (U)

9 Bolívar

9 Bucaramanga

9 San Antonio

8 Alianza Lima

8 Colo Colo

8 Olimpia

7 Barcelona

7 Sporting Cristal

7 Talleres

4 Carabobo

3 Táchira

3 Boca

3 Argentinos

3 Platense

3 Rosario Central

3 Independiente Rivadavia