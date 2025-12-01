Chiqui Tapia declaró que gana más de $ 800 millones al año, pero que no tiene ahorros

Claudio “Chiqui” Tapia tiene tres trabajos, pero cobra solo por dos. Por el que más se lo conoce, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no recibe ni un peso. Percibe más de $818 millones anuales en ingresos netos por su rol de vicepresidente segundo de la Conmebol y presidente en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).

Al presidir la empresa pública de residuos que administran en conjunto los gobiernos porteño y bonaerense, Tapia presentó una declaración jurada patrimonial en julio pasado. El documento revela lo que decida declarar sobre sus bienes e ingresos.

En su declaración patrimonial, Tapia informó que percibe más de 818 millones de pesos anuales en ingresos netos. Son unos $68 millones por mes, de bolsillo (algo así como US$45.000, al tipo de cambio actual). Alrededor de $8 millones provienen de su trabajo en la Ceamse. Por su rol allí, dijo dedicarle unas 15 horas semanales. Es decir, Tapia asegura que trabaja 3 horas por día como presidente de la sociedad del estado. Ocupa ese lugar desde enero, luego de haber sido vicepresidente de la entidad por casi 10 años, en representación de la Ciudad de Buenos Aires. En enero, cuando la gestión de Jorge Macri lo desplazó del cargo, fue el gobernador Axel Kicillof, el otro socio mayoritario, el que lo impulsó a la presidencia.

La Conmebol, cuya sede central está en Paraguay, es su principal empleador, según el documento. La confederación de fútbol sudamericano le abona cerca de $60 millones al mes. Lo curioso es que Tapia informó que le dedica 120 minutos por semana a su rol. Es decir, le pagan $7.500.000 la hora de dedicación.

En su declaración jurada, el presidente de la AFA reporta tres trabajos. En la Anses, sin embargo, aparece una relación de dependencia más. Figura activo como empleado de Solbayres, una sociedad anónima dedicada también al servicio de limpieza. Con estos dos contratos, técnicamente se encuentra de los dos lados del mostrador: el privado y el público del negocio de la basura. Solbayres se dedica a los servicios de recolección de desechos en la Ciudad de Buenos Aires. Son quienes se encargan de ello y del barrido y limpieza en las zonas de Villa Devoto, Villa Santa Rita, Villa del Parque, Villa General Mitre, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Coghlan, Saavedra, Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas.

Solbayres es una empresa vinculada al grupo Impsa, que pertenecía a la familia Pescarmona, fue capitalizado por el Estado durante el gobierno de Alberto Fernández y se trata de la única sociedad privatizada en la era Milei.