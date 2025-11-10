El Huaico: Acusado de sustraer una bicicleta y amenazar a su propietario

El fiscal penal 1, Pablo Paz, imputó de forma provisional a un hombre mayor de edad, como presunto autor de los delitos de hurto y amenazas en concurso real. Luego de la audiencia de imputación, la Fiscalía soliciitó que el acusado permanezca privado de su libertad.

En octubre pasado, un vecino del barrio El Huaico de la ciudad de Salta sufrío la sustracción de una bicicleta desde su vivienda, hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Lo curioso sucede el 3 de noviembre, cuando el damnificado reconoció al sospechoso en el barrio Mirasoles, es que el acusado era demorado por personal policial ya que se encontraba merodeando en la zona.

La víctima aprovechó la ocasión y se acercó para preguntar por su bicicleta, al reconocer el ilícito el acusado lo amenazó.