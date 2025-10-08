Preocupan robos en El Huaico: “Pensábamos que con la comisaría cerca íbamos a estar seguros”

Los comerciantes de la Av. Democracia, en el barrio El Huaico, denuncian una ola de robos pese a la presencia de la comisaría a pocos metros. Joel, propietario de un local, contó que hace siete meses le robaron una moto: “No se salva nadie acá. Era un día normal y nos confiamos porque supuestamente era tranquilo. Recuperamos la moto, pero apareció melliza y estamos con abogados. Todo un tema”.

Los comerciantes aseguran que los robos no tienen horarios y que incluso los vehículos de clientes están en riesgo. “Hace tiempo que se ve gente que no es de acá. Creemos que vienen de Castañares, porque hay caras conocidas que robaban allá”, explicó Joel.

“No se salva nadie aquí"

A pesar de contar con alarmas y cámaras en los locales, los comerciantes sienten que la presencia policial no es suficiente. “Apenas entrás al negocio está el televisor con todas las cámaras puestas. Sin embargo, denunciamos, se habla mucho en la comisaría, pero no hay mucho actuar”, aseguró Joel.

La sensación general es que la comisaría, que debería brindar seguridad, no cumple con su función de manera efectiva, y los comerciantes reclaman mayor patrullaje y medidas concretas para proteger tanto los locales como a los vecinos de la zona.