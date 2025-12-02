Eutanasia en debate: “Puede ser en cualquier enfermedad que produzca sufrimiento no tratable”

En medio de un debate que comienza a instalarse a nivel nacional, el Hospital San Bernardo presentará un estudio sobre “Decisiones al final de la vida”, en un contexto donde la eutanasia vuelve a estar en agenda y podría ser tratada próximamente en el Congreso.

La investigación busca conocer qué piensa realmente la población sobre este tema complejo, sensible y profundamente humano.

Jorge Lauxmann, médico nefrólogo del Hospital San Bernardo, explicó en diálogo con Multivisión Federal que el objetivo del trabajo será entender el pensamiento social desde una perspectiva educativa.

“Vamos a analizar esto y aprender un poco cuál es el preconcepto de la gente para encararlo en un marco educativo para la población”

El profesional señaló que Argentina tiene antecedentes judiciales que reavivan la discusión, pero sin herramientas legales que permitan avanzar: “Aquí en Argentina hay un caso judicializado, pero está en desarrollo y no se puede avanzar porque por ley no está autorizada la eutanasia”, explicó.

Lauxmann remarcó que el estudio no se centra en una patología en particular, sino en la experiencia personal del sufrimiento y la percepción de dignidad: “Puede ser en cualquier enfermedad que produzca un sufrimiento que no pueda ser tratado, que puede ser una enfermedad terminal como el cáncer que puede no tener cura o enfermedades crónicas que produce mucho sufrimiento”, concluyó.