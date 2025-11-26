Ingresó al Congreso un proyecto para legalizar la eutanasia en Argentina

Salud26/11/2025
Eutanasia2

A mediados del mes de noviembre, en Uruguay, se dió un histórico paso con la legalización de la eutanasia. 

Esta semana ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados de la Nación que propone un marco regulatoriio de la eutanasia y la muerte médicamente asistida en todo el país.

Se trata de una iniciativa presentada por el diputado de la UCR Lisandro Nieri, y que tiene el acompañamiento de sus colegas de bloque Pamela Verasay, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Fabio Quetglas y Martín Tetaz; tiene como objetivo establecer un marco legal que permita a personas con enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos y limitantes solicitar ayuda médica para morir, bajo estrictos requisitos y controles.

Eutanasia2Decisiones médicas al final de la vida: El San Bernardo quiere saber la opinión de los salteños

El texto establece derechos, procedimientos y garantías para pacientes y profesionales del sistema de salud, e introduce reformas al Código Penal para asegurar el respaldo legal de quienes acompañen estas decisiones.

De acuerdo con el proyecto, toda persona adulta que padezca una enfermedad grave, crónica o incurable podrá requerir la prestación de ayuda para morir. El pedido deberá realizarse en dos ocasiones, de manera voluntaria, por escrito y con una separación mínima de quince días entre cada solicitud. El consentimiento informado, la posibilidad de revocar la decisión y la intervención de una Comisión Médica de Asistencia y Evaluación en cada jurisdicción forman parte de los resguardos contemplados.

El sistema de salud, tanto público como privado, tendrá la obligación de garantizar la prestación, cubriendo todos los costos asociados.

 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día